REİNA KATLİAMCISIYLA İLGİLİ FLAŞ DETAY !

Reina katliamcısıyla ilgili flaş detay !

Reina saldırganının yakalandığı operasyonda 1'i erkek 3'ü kadın 4 kişi de gözaltına alındı.

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Yılbaşı gecesi Reina'da katliam yapan ve 39 kişiyi acımasızca katleden terörist 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov, İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı. Reina saldırganı ile birlikte 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 4 kişi de gözaltına alındı. Teröristin dikkat çekmemek için yakalanmamak için kadınları kullandığı ortaya çıktı.

Esenyurt 911 Sokak'taki bir siteye akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda Reinakatliamını gerçekleştiren terörist Masharipov ile 4 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınanlardan 1'inin Kırgız asıllı erkek, 3'ün de Mısır, Senegal ve Somali uyruklu kadınlar olduğu öğrenildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi.

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