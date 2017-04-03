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RUSYA'DA METRO İSTASYONUNDA PATLAMA

RUSYA'DA METRO İSTASYONUNDA PATLAMA

Rusya'da Saint Petersburg metrosunda patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtliyor.

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Rusya'da Saint Petersburg metrosunda patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtliyor. Putin olay ile ilgili yaptığı ilk açıklamada "terör dahil tüm olasılıkları değerlendiriyoruz" dedi.

Olayda en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Patlama nedeniyle 20 kişinin de yaralandığı belirtliyor. Rus basınında yer alan haberlerde ise olayda parça tesirli bir patlayıcı kullanıldığı bilgisine yer veriliyor.

St. Petersburg metrosundaki patlamanın ardından Nevskiy, Vostannaya ve Sadovaya istasyonlarında giriş çıkışların durdurulduğu belirtiliyor. 

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Putin'in olayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı. Putin olay ile ilgili yaptığı ilk açıklamada "terör dahil tüm olasılıkları değerlendiriyoruz" dedi. 

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