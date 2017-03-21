Sıfır ÖTV'den kötü haber; devam etmeyecek !

KDV Kanunu’nun yenileneceğini açıklayan Bakan Ağbal “100 liraya inşa ettiğiniz binanın 18 lira KDV’si üzerinizde bekliyor. Bunu müşteriye teslimi yaptıktan sonra devletten geri alıyorsun. Kritik konulardan bir tanesi yatırımlarda KDV yükünü bekletmeden ödemek” dedi.



KDV Kanunu'nda yapılması düşünülen düzenlemeler hakkında bilgi veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, “KDV mükellefi, KDV'ye konu mal ve hizmet teslimleri, vergi oranları, istisnalar, verginin ödenme zamanı, ihracatta vergi iadesi, indirimli orana tabi işlemler. Bütün bu alanları gözden geçireceğiz” dedi.

KAYIT DIŞILIĞI TETİKLİYOR

Bunların yanı sıra KDV'nin kayıt dışılığı tetiklediğini de kaydeden Ağbal, “Burada diyoruz ki 'Bu sistemde mevcut haliyle sürdürülebilir değil'. Bu KDV Kanunu gerekten özellikle içeride yatırımı, üretimi ve kayıtlı istihdamı teşvik edecek bir yapıya kavuşturmak zorundayız. Yoksa bu sistem ithalatı teşvik ediyor, içeride üretimi caydırıyor. Bu açıdan da sistem sıkıntılı” diye konuştu. 3 aylık bir çalışma periyodu öngördüklerini ifade eden Ağbal, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarınıntaleplerini alacaklarını ifade etti.

3 AYLIK BİR ÇALIŞMA

Ağbal, şunları söyledi: “Ben nereye gitsem sürekli 'Yüzde 18 oranı 8'e düşürün, 8'lik oranı da 1'e düşürün' diyorlar. 1 yıl sonra gidiyorum 'Pişman olduk' diyorlar. Örneğin; 'Ette KDV oranını toptan aşamada yüzde 1'e düşürün' dediler. Toptancı şikayetçi. 'Yüzde 1'e düşürdük ama et üretiminde kullandığımız malların KDV'si yüzde 18. O KDV yükü üzerimize kalıyor. Satıştan yüzde 1 tahsil ediyorum, alışlarım yüzde 18. Siz de devlet olarak bu iadeyi bana geç veriyorsunuz' diyorlar. Kasaplar da tersini söylüyor, 'Siz KDV oranını toptanda 1 yaptınız, perakende de 8. Bu bize sıkıntı getiriyor' diyorlar. Normalde ödenecek KDV çıkması lazım. Aldığını cebinde kendi parası sayıyor.”

'SIFIR ÖTV' DEVAM ETMEYECEK

Akşam'ın haberinde, beyaz eşyada yapılan ÖTV'nin sıfırlanması hakkında düzenlemeyi de değerlendiren Ağbal, “Son derece olumlu yansımalar alıyorum. Gerçekten piyasada bir canlılık var. Beyaz eşya dükkanlarında satışlarda artış gözüküyor. Mobilya da öyle. İnsanlar gelip alıyor. Biz kampanyalar yapıyoruz. Moralimiz düzeldi'. 30 Nisan'da bitiyor, uzatacak mısın?' diyorlar. Uzamayacak” ifadesini kullandı.

ARTIK 5 GÜNDE ÖDÜYORUZ

En fazla gelen talep ve şikayetler de sorulan Ağbal, şunları kaydetti: “En bariz talep 'Vergi oranlarını düşürün'. En fazla şikayet de 'İadelerimizi geç alıyoruz. KDV yükü üzerimizde çok kalıyor'. 5 günde ödüyoruz artık. Bunlar eski şikayetler. İnşaat sektöründe normalde aynı yıl içerisinde KDV'sini alamıyordu. Ben onu şimdi aya çektim. Tek tek karşılaşılan sorunları çözdüm ama diyelim bir bina yapacaksınız ve televizyon yayını yapacaksınız. Yani 100 liraya inşa ettiğiniz binanın 18 lira KDV'si üzerinizde bekliyor. Bunu müşteriye mal, hizmet teslimi yaptıktan sonra devletten geri alıyorsun. Kritik konulardan bir tanesi yatırımlarda KDV yükünü bekletmeden ödemek. Burada bekleme süresi işletmelerin yatırım maliyetlerini yukarı çektiği için fizibiliteyi bozuyor.”

SİSTEM KİMSEYİ MEMNUN ETMİYOR

Vergi indiriminin kimseyi memnun etmediğini söyleyen Ağbal, “'Her şeyi 18 yapın olsun bitsin' diyeceksiniz. Bu sefer de 18 kayıt dışılığı teşvik ediyor. KDV Kanunu kalsın, kaldırmak en son ihtimal ama kritik olan şey bu sistem bu halde kimseyi memnun etmiyor” dedi.