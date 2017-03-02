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SINIR İLÇESİNDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sınır ilçesinde üst düzey güvenlik önlemleri

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kamu kurumlarına çıkan yollar beton bariyerlerle kapatıldı.

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Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale İlçesi'nde, güvenlik önlemleri kapsamında kamu kurumlarına çıkan yollar beton bariyerlerle kapatıldı.

Terör örgütü YPG kontrolündeki Telabyad'a komşu Akçakale'de, güvenlik önlemli kapsamında İstasyon Caddesi'nde bulunan kaymakamlık, Askerlik Şubesi ve belediye binalarına çıkan yollara beton bariyerler konuldu. Kaymakamlık konutu ile polis ve adliye personellerinin kaldığı lojmanların çevresindeki yolların da beton bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ilçedeki uygulamanın, bir süre devam edeceği belirtildi.

Sınır ilçesinde üst düzey güvenlik önlemleri

DHA
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