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ŞOK İDDİA: ''İSRAİL DE UÇUŞ YASAĞI KERVANINA KATILACAK''

Şok iddia: ''İsrail de uçuş yasağı kervanına katılacak''

Pegasus CEO'su Mehmet Nane İngiltere ve ABD'nin direkt uçuşlarda uyguladığı elektronik cihaz yasağını İsrail'in de uygulayacağını iddia etti.

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PEGASUS Havayolları CEO'su Mehmet Nane’den önemli iddia… Nane, Amerika ve İngiltere'ye İstanbul'dan direkt uçuşlarda uygulanan yasağı yorumlarken “İsrail yasağı da geliyor. Politika falan bir yana kişisel özgürlüklere getirilmiş bir kısıtlama. İngiltere uçuşu 4 saat, Amerika uçuşu minimum 10 saat. Kendi bilgisayarınızdan müzik dinlemek, kitap okumak ya da rapor yazmanız kısıtlanıyor. Bir bomba ihbarı istihbarat kaynaklı önlem amacıyla alınmış bir karardır bu ve 90 gün sonunda biteceğini düşünüyorum” dedi.

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Sözcü
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