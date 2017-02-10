SON KHK İLE YASAKLANDI

Son KHK ile yasaklandı

1 Temmuz'a kadar dönüşüm hakkı tanındı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin okul dışında herhangi bir takviye kursuna gitmesine izin verilmeyecek.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yer aldı. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alan "öğrenci etüt eğitim merkezleri" ibaresi ve tanımı yürürlükten kaldırılarak, yerine "sosyal etkinlik merkezleri" ibaresi eklendi

İlköğretim öğrencilerin okul dışında herhangi bir takviye kursuna gitmesine izin verilmeyecek. Dershanelerin ardından açılan ve sadece tek ders verebilen özel eğitim kursları da lise öğrencileri için faaliyet gösterebilecek.

KHK ile daha önce kanunda olmayan "sosyal etkinlik merkezleri"nin açılmasına izin verildi. Bu merkezlerde öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal faliyetleri yürütebilmesi sağlanacak

Habertürk
664
Zeytinburnu'nda kar maskeli soygunZeytinburnu'nda kar maskeli soygun
Mobilyacıya çıplak fotoğraflı şantajMobilyacıya çıplak fotoğraflı şantaj
Erdoğan'dan Milli Seferberlik açıklamasıErdoğan'dan Milli Seferberlik açıklaması
Emin Çölaşan, Zeki Müren'den özür dilediEmin Çölaşan, Zeki Müren'den özür diledi
Terör propagandası yapan er tutuklandıTerör propagandası yapan er tutuklandı
MHP referanduma neden ''Evet'' diyecek ?MHP referanduma neden ''Evet'' diyecek ?
Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !
Emekli general Ahmet Yavuz'dan şok 'hayır' çıkışıEmekli general Ahmet Yavuz'dan şok 'hayır' çıkışı
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflarRus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS