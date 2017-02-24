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TSK: EL BAB 24 ŞUBAT İTİBARIYLA KONTROL ALTINDA

TSK: El Bab 24 Şubat itibarıyla kontrol altında

Genelkurmay Başkanlığınca, 24 Şubat 2017 itibarıyla El Bab'ın kontrol altına alındığı bildirildi.

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Genelkurmay Başkanlığınca, 24 Şubat itibarıyla Bab'ın tüm mahallelerinde kontrol sağlandığı, halen kontrol altına alınan bölgelerde bulunan engel, mayın ve el yapımı patlayıcılarınn (EYP) temizlenmesi faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, 24 Ağustos 2016'da koalisyon güçleriyle koordineli başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda, bugün itibarıyla Bab bölgesi kontrol altına alındı.

TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca gerçekleştirilen harekat kapsamında 25 Ağustos 2016'da Cerablus, DEAŞ terör örgütü işgalinden kurtarıldı. Harekata güney istikametinde devam edilerek, 29 Ağustos 2016 itibarıyla Sacur Çayı’na kadar olan bölge PKK/PYD terör örgütü unsurlarından temizlendi.

Daha sonra 2 Eylül 2016'da Rai bölgesinden ilerleme sağlanarak, 4 Eylül 2016'da harekat icra edilen bölgedeki hudut hattı, DEAŞ terör örgütünden tamamen arındırıldı.

Dabık ve Suran bölgelerinin 16 Ekim 2016'da kontrol altına alınmasıyla birlikte DEAŞ terör örgütü mensubu teröristlerin Türk topraklarına yönelik Katyuşa ve uzun menzilli top atışları tehdidi ortadan kaldırıldı.

Fırat'ın doğusunda bulunan DEAŞ terör örgütünün ağırlık merkezini oluşturan Bab meskun mahallinin kontrol altına alınması kapsamında ise 8 Aralık 2016'dan itibaren Bab çevresindeki arazi kesimleri ve meskun mahallerinde bulunan DEAŞ unsurları etkisiz hale getirilerek, Bab'ın; kuzey-doğu ve batıdan kuşatılması ve tecridi sağlandı.

Bab şehir merkezinin ele geçirilmesine yönelik 8 Şubat 2017'de harekat başlatılarak, şehre hakim konumda bulunan Akil Tepesi'nin kontrolü sağlandı.

Açıklamada, 24 Şubat 2017 itibarıyla, Bab’ın tüm mahallelerinde kontrol sağlandığı, kontrol altına alınan bölgelerde bulunan engel, mayın, EYP'lerin temizlenmesi faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında toplam 230 meskun mahal ve bin 925 kilometrekare alanda kontrol sağlandı.

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