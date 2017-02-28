''TSK'da 10 bin FETÖ'cü daha var''

TSK içindeki ByLock kullanıcılarına ilişkin de titiz bir çalışma yapılıyor.

Türkiye gazetesinden Nuri Elibol'un haberine göre TSK’nın 2016 Ağustos şûrasında terfi ettirilen iki tuğgeneralin, daha sonra yapılan incelemede, By-Lock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Deşifre olduklarını anlayan tuğgenarallerden birisi kendiliğinden emekli olurken diğeri ile ilgili ihraç kararının alınması bekleniyor. Ayrıca 4 generalle ilgili Genelkurmay ve Millî Savunma Bakanlığının araştırma yaptığı, toplamda 6 general ve amiralin ByLock kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca bazı generallerin yakınlarının da ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkarıldı. TSK’da bugüne kadar Jandarma hariç 5 bin personel FETÖ’cü oldukları gerekçesiyle ihraç edildi. Ancak astsubaylar dâhil ByLock listelerinde 8-10 bin kişinin daha olduğu biliniyor. Bu kişilerin FETÖ’ye doğrudan veya dolaylı bağlantılı oldukları tahmin ediliyor. Güvenlik birimlerine göre, TSK’daki FETÖ’cülerin ancak yüzde 40’ı temizlenebildi. Kalanların kritik görevdeki personel olmadığı değerlendiriliyor. TSK içinde kalan FETÖ’cülerin bir araya gelerek ikinci bir darbeye kalkışma ihtimal ve imkânları bulunmadığı belirtilirken, bu kişilerin kendilerine ait silahları kullanarak ve üniformanın sağladığı avantajlarla siyasi suikasta girişme ihtimalinin olduğu belirtiliyor.