  • Türk pilotun Nusret taklidi sosyal medyayı salladı
  • Yunan komutan Türk adasına çıktı, Yunan bayrağını çekti
  • 5 milyon kişinin faiz ve gecikme cezası siliniyor
  • Erdoğan eski bakan ve vekillerle buluştu !
  • Serbest bırakılan kundakçı yeniden gözaltında

TÜRK PİLOTUN NUSRET TAKLİDİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Türk pilotun Nusret taklidi sosyal medyayı salladı

El Bab'da DEAŞ'lı teröristlere bomba yağdıran Türk pilot, Nusret'in tüm dünyanın ilgisini çeken 'tuz dökme' taklidini yaptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da DEAŞ terör örgütü hedefleri top atışları ve savaş uçakları tarafından ateş altında. Operasyon sürerken çekilen bir videoda sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde sosyal medyada fenomen haline gelen Nusret'in ''tuz dökme'' akımına El Bab'a bomba bırakan pilotun da katıldığı görülüyor.
 
TUZ DÖKME TAKLİDİ
 
El Bab'da DEAŞ'lı teröristlere bomba yağdıran Türk pilot, Nusret'in tüm dünyanın ilgisini çeken 'tuz dökme' taklidini yaptı. O anların videosu sosyal medyada kısa sürede yayılarak en çok izlenenler arasına girdi.
 

472
-
CHP milletvekilinden ortalığı sarsan 'villa' iddiasıCHP milletvekilinden ortalığı sarsan 'villa' iddiası
MHP'yi karıştıracak Meral Akşener anketiMHP'yi karıştıracak Meral Akşener anketi
Zekai Aksakallı için flaş karar !Zekai Aksakallı için flaş karar !
Referandum kararını açıkladılar !Referandum kararını açıkladılar !
Porno yıldızı Jenna Jameson İslam düşmanı çıktıPorno yıldızı Jenna Jameson İslam düşmanı çıktı
Kızından sonra damadı da onu suçladı !Kızından sonra damadı da onu suçladı !
Dolandırdıkları yaşlı çifti aradılar: Paraları çıtır çıtır yiyoruzDolandırdıkları yaşlı çifti aradılar: Paraları çıtır çıtır yiyoruz
Ebru Şallı bikinili fotoğrafını paylaştı: Altına bakmayınEbru Şallı bikinili fotoğrafını paylaştı: Altına bakmayın
İran’dan Türkiye’ye sert sözlerİran’dan Türkiye’ye sert sözler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS