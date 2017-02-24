Türk pilotun Nusret taklidi sosyal medyayı salladı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da DEAŞ terör örgütü hedefleri top atışları ve savaş uçakları tarafından ateş altında. Operasyon sürerken çekilen bir videoda sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde sosyal medyada fenomen haline gelen Nusret'in ''tuz dökme'' akımına El Bab'a bomba bırakan pilotun da katıldığı görülüyor.



TUZ DÖKME TAKLİDİ



El Bab'da DEAŞ'lı teröristlere bomba yağdıran Türk pilot, Nusret'in tüm dünyanın ilgisini çeken 'tuz dökme' taklidini yaptı. O anların videosu sosyal medyada kısa sürede yayılarak en çok izlenenler arasına girdi.

