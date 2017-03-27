  • Bir kenti karıştıran olay ! Suriyeli sandılar ama...
  • Sonar'ın anketinden ''Hayır'' çıktı
  • Sinan Oğan'ın toplantısında arbede çıktı
  • Devlet Bahçeli: ''Ülkücüyüm diyen...''
  • Erdoğan'dan yine olay olacak ''Hayır'' çıkışı

ÜNLÜ MODELİN YATAK ODASINA KOYMUŞLARDI ! KARAR VERİLDİ

Ünlü modelin yatak odasına koymuşlardı ! Karar verildi

Miss Model 2005 birincisi Sinem Sülün’ün, odasına dinleme cihazı yerleştirilmesiyle ilgili davada karar çıktı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Miss Model 2005 birincisi Sinem Sülün’ün eski eşi ve ailesi, yatak odasındaki üçlü prize dinleme cihazı koydukları gerekçesiyle 3 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

2005 Miss Model of Turkey birincisi Sinem Sülün, iki yıl önce evlendiği tekstilci Mustafa Yüksel'den geçtiğimiz aylarda boşandı. Sülün, bu arada eski eşi, kayınvalidesi ve kayınpederine yatak odasına dinleme düzeneği yerleştirdikleri iddiasıyla dava açtı. Bu davada karar çıktı. Sinem Sülün, evdeki konuşmaları farklı zamanlarda kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından dile getirilince şüphelenerek savcılığa başvurdu.

Soruşturma kapsamında Sülün'ün evinde yapılan üçlü uzatma prizine ortam dinlemesi amacıyla tasarlandığı belirtilen bir düzenek yerleştirildiği ve bu şekilde konuşmaların kayda alındığı tespit edildi. Dinleme düzeneği içerisinde bulunan sim kartın kayınpeder Sami Yüksel'e ait olduğu ortaya çıktı. Savcılık rapor üzerine Sinem Sülün'ün eski eşi, kayınvalidesi ve kayınpederine "Aleni olmayan sesleri kayda almak" davası açıldı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada eski eş Mustafa Yüksel, kayınvalide Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpeder Sami Yüksel 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sabah
393
-
CHP'li vekil son anket sonuçlarını açıkladıCHP'li vekil son anket sonuçlarını açıkladı
Bahçeli ''Hayır'' çıkarsa istifa edecek mi ?Bahçeli ''Hayır'' çıkarsa istifa edecek mi ?
Afyonkarahisar'da eski koca dehşetiAfyonkarahisar'da eski koca dehşeti
Annesi erkek çıkan genç kız konuştuAnnesi erkek çıkan genç kız konuştu
Canlı yayın yaparken kaza yaptıCanlı yayın yaparken kaza yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''
Bonzaili mangal olayında şok ifadeler: Oku bizi anne çarpılıyoruzBonzaili mangal olayında şok ifadeler: Oku bizi anne çarpılıyoruz
İzmir'de dehşet ! Taksiyi otomatik silahlarla taradılarİzmir'de dehşet ! Taksiyi otomatik silahlarla taradılar
Her şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyorHer şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS