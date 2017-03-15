Uzman çavuşun kahreden ölümü

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Selen Kışlası'da görev yapan ismi öğrenilemeyen bir uzman çavuş, kışla içerisinde 4'üncü kattaki evinin balkonunda düştü. Olay yerinde yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki ay önce göreve başladığı belirtilen uzman çavuşun ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor.