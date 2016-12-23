YEDEK VEKİLLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR ! O İFADELER ÇIKACAK

Yedek vekillik sistemi değişiyor ! O ifadeler çıkacak

AK Parti, vekillerin uyarısı üzerine yedek milletvekilliği ile ilgili değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

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AK Parti, milletvekillerinden gelen “vekil adayları birbirini öldürür” uyarısı üzerine yedek milletvekilliğinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Tartışılan düzenlemeden ve düzenlemenin isminden “yedek” ve “ölüm” ifadelerinin çıkartılması planlanıyor. Anayasadeğişiklik teklifinde yine eleştiri konusu olan ve cumhurbaşkanı olma şartları arasında yer alan “Doğuştan Türk” ifadesi konusunda yapılan çalışma ise henüz sonuçlanmadı

Başbakan Binali Yıldırım, önceki gün partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıda en büyük eleştirilerden biri yedek milletvekilliği konusunda oldu.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; Milletvekilleri, yedek milletvekilliğine 'vekil adayları birbirini öldürür' diyerek itiraz etti. Bu eleştiriler sonrasında dün yapılan Ak Parti İl Başkanları toplantısında Başbakan Yıldırım, "Arkadaşlarımızın kafasını karıştıran bir iki husus var. Mahsurlu olan şeyin üzerinde inat etmemizin anlamı yok" dedi. Yıldırım'ın bu talimatının ardından değişiklik için çalışmaların başladığı öğrenildi. MHP’ye götürülmesi planlanan değişiklikte, yedek milletvekilliğinde yer alan “ölüm” ve “yedek” ifadelerinin çıkarılması gündemde. Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre, düzenlemenin “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesi halinde boşalan üyelikler aynı siyasi partinin milletvekilleriyle doldurulur” şeklinde değiştirilmesi düşünülüyor. Yedek milletvekilliği konusunda Adalet Bakanlığında bir çalışma yapıldığı ifade edildi.

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Anayasa değişiklik teklifinde yine eleştiri konusu olan ve cumhurbaşkanı olma şartları arasında yer alan “Doğuştan Türk” ifadesi konusunda yapılan çalışma ise henüz sonuçlanmadı. Doğuştan Türk ifadesinin tamamen tekliften çıkması ya da ikametgah süresi ile değişikliğe gidilebileceği belirtiliyor. Anayasa Komisyonu’nda görüşmeleri süren teklifte cumhurbaşkanı ve bakanların yargılanmaları için aynı yeter sayının belirlenmesi de değiştirilebilecek maddeler arasında yer alıyor. Sayının Cumhurbaşkanı için aynı kalacağı, ancak bakanlar için düşürülebileceği ifade ediliyor.

Hürriyet
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