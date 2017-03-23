  • Sivillerin üzerine bomba yağdı: 200'den fazla ölü var
  • Avrupa Komisyonu Türkiye'nin AB Büyükelçisi'ni çağırdı
  • Hollywood filminde inanılmaz Erdoğan detayı
  • Lise cinayetinin ardından satanist örgüt çıktı
  • İstanbul'da dev operasyon ! Giriş çıkışlar tutuldu

YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE UYARISI

Yunanistan'dan Türkiye uyarısı

Yunanistan mülteci krizi nedeniyle AB'den daha fazla mali destek istiyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yunanistan, mülteci kriziyle mücadelede AB'den daha fazla mali yardım istiyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'den gelecek mülteci sayısının yeniden artabileceği uyarısında bulundu.

Yunanistan, Avrupa Birliği'ndeki (AB) ortaklarından mülteci kriziyle mücadele için daha fazla yardım istedi. Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Alman gazetesi Die Welt'e yaptığı açıklamada, "Çoğu AB ülkesi bizden çok az mülteci alıyor. İltica işlemleri için bize vaat edilen yardımın da çok azı veriliyor” dedi.
 
Türkiye'den AB'ye gelen mülteci sayısında artış olabileceği uyarısında bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı, Yunanistan'ın kapasitesinin sınırına geldiğini ve yaz aylarında başlaması muhtemel bir mülteci akınına daha dayanamayacağını belirtti.
 
AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasında en önemli rol Yunanistan'a düşüyor. Batı Avrupa'ya yönelmek isteyen mültecilerin Yunanistan'da tutularak hukuki durumları inceleniyor ve Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderiliyor. Geçen yıl anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Avrupa'ya gelmeye çalışan mültecilerin sayısında önemli düşüş kaydedildi.

Gabriel reform çabalarını övdü

Kotzias bugün Atina'da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya gelecek. Atina'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, dün önce Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ile bir araya geldi. Atina'nın reform çabalarından övgüyle söz eden Gabriel, Tsipras'tan ek reformlarla ilgili olarak alacaklılarıyla yaptıkları görüşmeleri nisan ayında sonuçlandırmalarını istedi.

Gabriel, görüşmelerin "bitmeyen senaryoya" dönüşmesine karşı olduklarını belirtti. Yunan devleti 7 yıldır köklü reformlar yapılmasını talep eden alacaklılarının yardımlarıyla ayakta durabiliyor. Zorunlu reformlar nedeniyle Yunanların geliri dörtte bir oranında geriledi.

DW Türkçe

232
-
İzmir'de mide bulandıran olay !İzmir'de mide bulandıran olay !
Silahını temizlerken ablasını öldürdüSilahını temizlerken ablasını öldürdü
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısıKılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Ali Gül neden tutuklandı ?Ali Gül neden tutuklandı ?
İşte İngiltere'deki saldırganİşte İngiltere'deki saldırgan
Bakan'dan Bahçeli açıklamasıBakan'dan Bahçeli açıklaması
Türk hacker'lar Apple'a hayatının şokunu yaşattıTürk hacker'lar Apple'a hayatının şokunu yaşattı
Erdoğan: İnönü tek adamdıErdoğan: İnönü tek adamdı
İngiliz büyükelçiden Nuh Albayrak ve Burhan Kuzu'ya tepkiİngiliz büyükelçiden Nuh Albayrak ve Burhan Kuzu'ya tepki
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS