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ZEYTİNBURNU'NDA MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ

Zeytinburnu'nda motosiklet kazası: 1 ölü

Zeytinburnu Sahil Yolunda meydana gelen motorsiklet kazasında Taner Arda isimli vatandaş hayatını kaybetti.

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Zeytinburnu Sahil Yolu Kennedy Caddesi Eminönü istikametinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 23.00 sıralarında Eminönü istikametine seyir halinde olan 77 EF 142 plakalı motorsiklet sürücüsü Erkan Çalışkan henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motorsiklet savrulurken sürücü Erkan Çalışkan ve arkasında oturan Taner Arda yola fırladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri sürücü Erkan Çalışkan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri kaza sırasında motorsikletin arka tarafında oturan Taner Arda'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza yapan motorsiklet üzerinde kaskların asılı olması dikkat çekti

Acı haberi alarak olay yerine gelen Arda'nın aile yakınları sinir krizi geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken aile yakınlarını polis memurları sakinleştirmeye çalıştı. Trafik polisleri tarafından yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Taner Arda'nın cansız bedeni Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Meydana gelen trafik kazası nedeniyle Sahil Yolu Eminönü istikametinde trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Kaza yapan motorsiklet üzerinde kaskların asılı olması ise dikkat çekti. Motorsikletin çekici tarafından kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

İHA
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