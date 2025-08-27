  1. Anasayfa
E-Ticaret Sitelerinde SEO Devrimi: 3 Ayda Satışlarda 300% Artış!
Türkiye’de her 10 e-ticaret sitesinden 7’si, organik trafikte istikrarsızlık nedeniyle potansiyel satışları kaçırıyor.

Google’ın 2024 raporuna göre, kullanıcıların %58’i arama sonuçlarının ilk sayfasındaki ürünleri “güvenilir” olarak işaretliyor. SEO ajansı Spreadon olarak, bu verileri tersine çeviren optimizasyon stratejilerimizle e-ticaret devlerini nasıl zirveye taşıdığımızı açıklıyoruz.

E-Ticarette SEO: Sıfırdan Satış Patlamasına

Bir İstanbul merkezli moda markası, Spreadon ile çalışmadan önce aylık 15.000 TL satışla mücadele ediyordu. Backlinko’nun e-ticaret SEO kılavuzunu temel alarak, “kadın deri ceket” gibi genel bir anahtar kelime yerine “oversize deri ceket 2024 trend” gibi uzun kuyruklu sorgulara odaklandık. Ürün açıklamalarını AI destekli bir araçla yerel lehçelere uyarladık ve schema markup ile renk-beden varyasyonlarını optimize ettik. Sonuç? 3 ayda “oversize deri ceket” aramalarında 1. sıraya yerleşerek aylık satışları 72.000 TL’ye taşıdık. Bu, sadece trafik değil, sepete ekleme oranlarında %220 artış demekti.

Mobil Dostu Deneyim: Satış Funnel’ınızın Gizli Kahramanı

Antalya’daki bir ev dekorasyon sitesi, mobil kullanıcıların %65’inin siteyi 3 saniyeden önce terk ettiğini bildiriyordu. Spreadon olarak, AMP (Hızlandırılmış Mobil Sayfalar) entegrasyonuyla yükleme süresini 1.4 saniyeye düşürdük. Ayrıca, “mobil öncelikli” bir kategori yapısıyla kullanıcıların en çok arattığı “şık balkon masa takımı” gibi sorguları doğrudan ürün filtrelerine bağladık. Bu değişiklikler, mobil dönüşüm oranını %180 artırdı ve siteyi Google’ın “Core Web Vitals” lider tablosuna yerleştirdi.

Bir Başarı Hikayesi: 3 Ayda 300% Büyüme Nasıl Sağlandı?

Ankara’da faaliyet gösteren bir elektronik e-ticaret sitesi, Spreadon’un çok kanallı SEO stratejisiyle rekor kırdı. Ürün videolarını YouTube optimizasyonuyla birleştirerek “en uygun dizüstü bilgisayar” aramalarında 2. sayfadan 1. sıraya sıçradılar. “SSS” sayfalarını interaktif bir arama çubuğuyla güçlendirerek, “Intel i7 vs Ryzen 7” gibi teknik sorgularda bile otorite konumuna geldiler. Sonuç? 90 günde 1.2 milyon TL’lik ek satış ve organik trafikte %300 artış.

E-ticaret siteniz ister yeni kurulmuş olsun, ister yıllık cirosu milyonlarca TL’yi bulsun; Spreadon’un kanıtlanmış SEO stratejileriyle satışlarınızı katlamak mümkün. Çünkü bizim için her anahtar kelime, potansiyel bir müşteri demek.

