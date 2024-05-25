Kurban Bağışının Dini Açıdan Önemi

Kurban ibadeti, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabit kılınmış, önemi dinimizce çok kıymetli bir ibadettir. Kur'ân-ı Kerîm’de kurban ibadeti ile ilgili şöyle buyrulmaktadır:

“Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (el-Hac, 22/28),

“Her ümmet için Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (el-Hac, 22/34).

Sahih kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Allah katında en sevilen ibadetlerin başında kurban ibadeti gelir. Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V) kesilen kurbanın Allah katında kesilir kesilmez kabul göreceği kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1 [1493]; İbn Mâce, Edâhî, 3 [3126]). Nitekim Peygamber Efendimiz’de (S.A.V) meşru olunmasından itibaren vefat edene kadar kurban kesmiştir. Kurban ibadetinin önemi manevi, sosyal ve ekonomik şekilde belirtilebilir. Allah’a tam teslimiyet göstermenin en güzel yolu olan kurban ibadeti, toplumsal birlik ve beraberliği destekler.

Kurban Bağışının Dini Temelleri

İslam dininin en önemli ibadetlerinden biri de kurban ibadetidir. Bu ibadeti kişiler kendileri yerine getirebildikleri gibi bağış yöntemiyle de yerine getirerek, ihtiyaç sahiplerine destek olabilirler. Bu ibadet, Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’i Allah’a kurban etmek için hazır olduğu anın anısına gerçekleştirilir. Bu esnada Allah’ın Hz. İbrahim’e bir koç göndererek, Hz. İsmail’i son anda kurban etmekten vazgeçirmesi, Müslümanlar için sonsuz teslimiyetin ve Allah’a duyulan sonsuz sevginin bir göstergesidir. Kurban ibadeti, bu nedenle Müslümanların Allah-ü Teala’ya olan teslimiyetini göstermesi için önemli bir ibadettir.

Kur’an-ı Kerim’de kurban ibadeti, özellikle de hac ibadeti ile ilişkilendirilmektedir. Bu süreç içerisinde Müslümanların maddi imkanları ölçüsünde kurban kesmeleri tavsiye edilir. Kurban ibadetinin dini temellerinden bir diğeri ise aynı zamanda sosyal adalet ve eşitliği de vurgulamaktadır. Kurban etinin, ibadetin uygun bir şekilde yerine getirilmesi için bağışçının ailesi, yakınları ve özellikle de ihtiyaç sahibi kişilere verilmesi gerektiği belirtilir. Kurban etinin dağıtılması, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneğidir.

Kurban Bağışı Yapmanın Uygun Zamanları

Kurban bağışı yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılan önemli başlıklardan bir diğeri de “kurban bağışı ne zaman yapılır?” sorusudur. Kurban ibadeti, İslami takvime göre Zilhicce ayının on günü ve özellikle de Kurban Bayramı’nın gelmesiyle kesilmesi şeklinde belirtilmiştir. Kurban Bayramı, Zilhicce ayının 10. gününde başlar ve 13. gününe kadar devam eder. Bu dönem, kurban bağışı yapmak için en uygun zamanlardandır. Ancak kurban bağışı için yılın herhangi bir gününü de tercih edebilirsiniz.

Kurban Bağışı için Uygun Zamanların Önemi

Kurban bağışı yapmak için özellikle belirtilen bir zaman dilimi yoktur. Genellikle Kurban Bayramı dönemlerinde yapılan bağış işlemleri, yılın her döneminde yapılabilir.

Zilhicce Ayının İlk On Günü ve Arefe: Zilhicce ayının ilk dokuz günü ve Arefe günü, ibadet etmek ve dua etmek açısından büyük öneme sahiptir. Bu günlerde yapılan ibadetin de duanın da kabul olma ihtimali çok yüksektir. Bu dönemde yapılan kurban bağışının sevabı çok büyüktür.

Kurban Bayramı Günleri: Kurban Bayramı’nın ilk gününden üçüncü gününe kadar kurban kesimi yapılmaktadır.

Vacip kurban, Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren üç gün boyunca kesilmesi mümkün olup, bu dönemlerde kurbanını kendisi kesmeyenler için kurban bağışı yapmak isteyenler için de en uygun zamandır. Kurban bağışı yalnızca belirli dönemlerde değil, yılın herhangi bir zamanında yapılması mümkün en hayırlı işlerden biridir.

Nasıl, Kurban Bağışı Yaparım?

Kurban bağışı yaparak toplumsal dayanışmanın bir parçası olmak için güvenilir ve tecrübeli kurumları tercih etmek önemlidir. Bu noktada ileri gelen Mis Darüsselam Derneği, kurban bağışı ibadetini dini usullere uygun şekilde yerine getirir ve kurban etlerinin adil bir şekilde dağıtılmasında önemli bir görevi üstlenir.

Yurt içi ve yurt dışı kurban bağış organizasyonları ile uzun yıllardır bağış organizasyonu yürüten Mis Darüsselam, şeffaflığı ve güveni kendine şiar eden bir kurum olup, çalışmalarını bu doğrultuda yürütmektedir. Bununla beraber özellikle Afrika bölgesinde yoğun çalışmalar yapmakta ve her yıl binlerce mazlum insanın yanında olmaktadır. Bağış yapmak için derneği web sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden yetkili kişilere ulaşabilir ve bağış konusunda ortak bir yol izleyebilirsiniz.

Kaynak:https://www.misdarder.org.tr/kurban-bagisi/