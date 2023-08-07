10 yıl önce kaybettiği eşini tesadüfen buldu

Hindistan'dan gelen bu haber tüm dünyanın gözünü Asya ülkesine çevirdi. Bundan yaklaşık 10 yıl önce eşini kaybeden bir kadın, kayıp eşini dilencilik yaparken tesadüfen buldu. Çiftin kavuşma anı ise herkesi gözyaşları içerisinde bıraktı.

Hindistan’ın Uttar Pradesh şehrinde 43 yaşındaki Janaki Devi isimli bir kadın rutin kontrolleri için bölgede bulunan bir hastaneye gitti. Hastanede sıra bekleyen kadın bir anda bahçede 10 yıl önce kaybolan eşini gördü. Yırtık kıyafetleri içinde dilencilik yapan adamı yüzünden tanıyan Devi, kocasına kavuştuğu anda duygusal saniyeler yaşadı.

Hastane bahçesinde bulunan adam su vererek yardımcı olan Devi, 10 yıl önce kaybolan eşi 44 yaşındaki Motkand Verma’yı bulduğunda şaşkına döndü. Saçları ve sakalları nedeniyle oldukça bitkin görünen adamın yüzünü ellerinin arasına alan Devi, ona “Neredeydin” diye sordu.

Janaki Devi, 21 yıl önce Motichand Verma ile evlendi. Ballia ilçesine bağlı Kotwali şehrinin altındaki Devkali köyünde yaşıyorlardı. Üç oğulları oldu. Motichand Verma'nın bazı zihinsel sorunları vardı ve 10 yıl önce kimseye haber vermeden evini terk etti. Janaki Devi ve akrabaları onu her yerde aradılar ama herhangi bir ipucu bulamadılar.

10 yıl sonra gelen buluşma anları çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.