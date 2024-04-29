Saadet Partisi'nden İmamoğlu'nun 'Hamas' açıklamasına tepki

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CNN International’a verdiği röportajda Hamas’a dair açıklamalarına tepki gösterdi.

Saadet Partisi (SP) Sözcüsü Birol Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CNN International’a verdiği röportajda Hamas’a dair sarf ettiği cümleleri X hesabından yaptığı açıklamayla eleştirdi.

Saadet Partisi Sözcüsü Aydın, resmi X hesabı üzerinden açıklama; "İBB Başkanı Sayın İmamoğlu’nun, CNN International’a verdiği röportajda Hamas’a dair sarf ettiği cümleler esef vericidir. ABD’de üniversite öğrencileri polis zorbalığına rağmen, tüm Avrupa’da izan ve insaf sahibi insanlar ülkelerindeki yöneticilerinin yanlış tutumlarına rağmen Gazze ile dayanışma sergilerken; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kullandığı ifadeler akla ve vicdana terstir. Hamas, zalimlere karşı kahramanca mücadele veren bir yapıdır! Durum buyken hiç kimse, terör rejiminin zulmüne karşı direnen Hamaslı mücahitlerin eylemlerine dair amalı, fakatlı cümleler kurmamalıdır. Son olarak, özellikle bu meselede katliamın meşrulaştırıcısı konumundaki Batılı medya organlarına verilen demeçlerde kullanılan kavramların, hatta her bir harfin titizlikle seçilmesi gerektiğini de hatırlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.