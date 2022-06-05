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12 yaşındaki çocuktan benzin istasyonunda silahlı soygun

ABD'de bir benzin istasyonuna gelen 12 yaşındaki çocuk silahlı soygun yaptı. Soygun anları saniye saniye kameralara yansıdı.

ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan Hartford’da bulunan bir benzin istasyonu, dün 12 yaşındaki silahlı bir çocuk tarafından soyuldu. Soygun anı ise anbean istasyondaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, önündeki müşterinin ödemesini yapmasının ardından elindeki çantanın altında sakladığı silahı kasiyere doğrultan çocuk, kasiyere "Parayı çantaya koy" dediği duyuldu. Kasiyerin, "Ciddi misin?" demesi üzerine ise çocuk, istasyonun içerisinde bir el havaya ateş etti.

Karakolun bir blok ötesindeki Marathon adlı benzin istasyonun gerçekleşen soygunun ardından polisin, kısa sürede çocuğu gözaltına aldığı bildirildi.

Polis, çocuğun bu hafta Van Buren İlçe Aile Mahkemesinde silahlı soygun, tehlikeli bir silahla saldırı ve ateşli silah ateş etmek ile suçlandığını belirterek, çocuğun söz konusu soygunu okuldan bir arkadaşına daha önce anlattığını aktardı.

Çocuğun silahı dedesinin kilitli olan kasasından aldığını belirten polis, Hartford Ortaokulunda öğrenci olan çocuğun, şu anda Allegan İlçe Çocuk Merkezinde gözaltında olduğunu ve bu ayın sonunda yapılacak bir duruşmaya kadar gözaltında tutulacağını ifade etti.

 İstasyondaki kasiyer Jessica basına verdiği demeçte, "Onun bir çocuk olduğunu düşündüm, 10 yaşında bile değil" ifadelerini kullanarak, “Sesi fazla sakin geliyordu. Silahın sesini duyana kadar ciddi anlamda şaka olduğunu düşündüm. Her zaman soyulursam onlara parayı vereceğimi düşündüm, hiçbir para hayatıma değmez" dedi.

Hartford polisinden Teğmen Mike Prince yaptığı açıklamada, "Bu işte her gün yeni bir şey görüyorum. 38 yıldır polis memuruyum. Beni gerçekten şaşırtan şey, onun hiçbir duygu göstermemesiydi" ifadelerini kullanarak, "Bize bunu para için yapmadığını söyledi. Parayı kanalizasyona atacağını söyledi. Neden yaptığını bize açıklamadı" dedi.

Etiketler soygun abd benzin istasyonu benzinci istasyon silahlı soygun
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