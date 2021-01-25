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  3. 25 Ocak 2021 09:15

148 TL'lik hesap için 10 bin TL bahşiş bıraktı

ABD'nin Colorado eyaletinde bir restoranda David adlı müşteri 20 dolarlık (148 TL) hesap karşılığında sektörün canlanması adına 1.400 dolar (10 bin 380 lira) bahşiş bıraktı.

148 TL'lik hesap için 10 bin TL bahşiş bıraktı
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ABD'nin Colorado eyaletindeki Notchtop Bakery & Cafe'de David adlı müşteri koronavirüs nedeniyle etkilenen restoran sektörünün canlanması için başlatılan "2021 Bahşiş Kampanyası" kapsamında 7 garsona 20 dolarlık hesap için 1.400 dolar (yaklaşık 10 bin 380 TL) bahşiş bıraktı.

Restoran sahibi, Nailya Khametvalieva, bir müşterinin çalışanlara kişi başı 200 dolar olmak üzere 1,400 dolarlık bahşiş bırakmasını hem şaşırtıcı hem de bonkör insanların hâlâ var olmasının sevindirici bir durum olarak değerlendirdi. 

Khametvalieva, müşterinin adının David olduğunu ve restoranda sadece kahvaltı yaptığını belirterek, "Müşteri aynı zamanda fişin üzerine ‘Koronavirüs çok kötü’ notu bıraktığını kaydetti.

DHA

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