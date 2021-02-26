15 yaşında DEAŞ'a katılan Şamima Begüm'e ülkeye giriş yasağı

İki yıl önce ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle İngiliz vatandaşlığından çıkarılan 21 yaşındaki Begüm, bu kararın iptali için mahkemede kendisini savunma üzere İngiltere'ye gelmek istiyordu.

Geçen yıl Temmuz ayında Temyiz Mahkemesi, Begüm'ün kendisini savunma hakkından mahrum bırakıldığını belirterek ülkeye dönüşüne izin verilmesine karar vermişti.

Ancak hükümet Yüksek Mahkeme nezdinde karara itiraz etmişti.

Londra'daki okulundan iki arkadaşıyla birlikte 15 yaşındayken DEAŞ'a katılan Begüm, halen Suriye'nin kuzeyinde ordunun denetimindeki bir kampta tutuluyor.

'BANGLADEŞ VATANDAŞLIĞI YOK'

Uluslararası hukuka göre bir devletin bir kişiyi vatandaşlıktan çıkarabilmesi için, o kişinin en az bir ülkenin daha vatandaşı olması gerekiyor.

Begüm vatandaşlıktan çıkarılma kararıyla vatansız kaldığını ve bunun hukuka aykırı olduğunu söylüyor.

İngiltere hükümetine göre, Begüm doğum yoluyla Bangladeş vatandaşı olmuştu. Bangladeş Dışişleri Bakanlığı ise geçen yıl Begüm'ün Bangladeş vatandaşı olmadığını açıklamıştı.