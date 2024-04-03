28 yaşındaki genç depresyon hastasına ötanazi uygulanacak

Hollanda'da yaşayan 28 yaşındaki depresyon hastası genç kadın Zoraya, evinin salonundaki koltukta yapılacak ötanazinin ardından yakılmak istediğini söyledi.

Hollanda'da depresyon, otizm ve 'borderline' kişilik bozukluğundan muzdarip 28 yaşındaki Zoraya ter Beek, hayatına ötanazi ile son vereceğini duyurdu. Almanya sınırına yakın küçük bir kasabada yaşayan Zoraya, hayatı boyunca psikolojik sorunlarla uğraştığıı söyledi. Doktorlarının kendisine, "Senin için yapabileceğimiz başka bir şey yok" demesi üzerine ötanazi kararı aldığını dile getirdi.

Zoraya, evinin salonunda koltukta yapılacak ötanazinin ardından yakılmak istediğini de belirtti. Doktor önce ona sakinleştirici, ardından da kalbini durduracak bir ilaç verecek.

Cenaze töreni istemediğini söyleyen 28 yaşındaki kadın, erkek arkadaşının küllerini 'ormanda seçtikleri güzel bir yere dökeceğini' belirtti. Zoraya, "Ölmekten biraz korkuyorum çünkü bu tamamen bilinmez bir şey. Sırada ne olacağını gerçekten bilmiyoruz – yoksa hiçbir şey yok mu? İşin korkutucu kısmı da bu" dedi.

'ESKİDEN BU SON ÇAREYDİ'

Hollanda'daki Kampen İlahiyat Üniversitesi'nden sağlık etiği uzmanı Stef Groenewoud, "Ötanaziyi doktorlar ve psikiyatristler tarafından gündeme getirilen bir seçenek olarak görüyorum, oysa eskiden bu son çareydi. Özellikle psikiyatrik hastalıkları olan kişilerde sağlık çalışanlarının eskisinden daha kolay vazgeçtiği bir olgu görüyorum" ifadelerini kullandı.

ESKİ BAŞBAKAN VE EŞİ YAŞAMLARINA SON VERMİŞTİ

Dünyada ötanazi uygulamasını kabul eden ilk ülke olan Hollanda’da, 2002 yılından bu yana, belirli koşullar altında ötanazi izni veriliyor. 2022 yılında Hollanda'da, 8 bin 720 kişi ötanazi yaptırdı. Bu, ülkedeki tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor. Şubat ayında da 93 yaşındaki eski başbakan Dries van Agt ve eşi, ötanazi ile el ele yaşamlarına son vermişti.