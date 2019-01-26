3 ülkeden krizi tırmandıracak Venezuela açıklaması

İspanya, Fransa ve Almanya, 8 gün içinde Venezuela’da seçim kararı alınmazsa kendi kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’yu tanıma kararı aldığını belirtti. Öte yandan Venezuela gündemi ile toplanan Birleşmiş Milletler (BM) güvenlik konseyi bugün gerçekleşiyor.



İspanya, Fransa ve Almanya, 8 gün içinde Venezuela’da seçim kararı alınmazsa kendi kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’yu tanıma kararı alacaklarını ifade etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Venezuela’nın yasal devlet başkanı Nicols Maduro’ya genel seçim çağrısı yapması için ultimatom gönderdi.



İspanyol Başbakanı Sanchez, kardeş ülke olarak adlandırdığı Venezuela’da yıllardır ciddi problemlerin yaşandığını belirterek, ülkede temiz, demokratik ve şeffaf seçimlerin hemen yapılmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 8 gün içinde Venezuela’da seçim kararı alınmaması durumunda ülkesinin kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclisi liderini Juan Guaido’yu devlet başkanı olarak tanımak zorunda kalacağını dile getirdi.



Alman hükümet sözcü yardımcısı Martina Fietz ise "Venezuella halkı gelecekleri hakkında özgür ve güvenilir şekilde karar verebilmelidir. 8 gün içinde seçim kararı alınmazsa, Juan Guaido’yu Venezuela’da bu siyasi süreci uygulamak için ’geçici başkan’ olarak tanımaya hazırız” ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi Venezuela için toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi ise bugün Venezuela’daki krizle mücadele etmeye çalışacak. Toplantıyı talep eden ABD tarafının isteğinin ise konseye Guaido’nun başkanlığını kabul ettirmek olduğu öngörülüyor. Bununla birlikte, Rusya ve Çin de bu kararın tamamen karşısında olduğu biliniyor.