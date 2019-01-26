SON DAKİKA
BAKANLIK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA ! KUZEY IRAK'TAKİ ÜS BÖLGESİNE SALDIRI
Erdoğan'dan CHP'li belediye başkan adayı için suç duyurusu
Erdoğan'dan CHP'li belediye başkan adayı için suç duyurusu
Bakanlık'tan flaş açıklama ! Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı
Bakanlık'tan flaş açıklama ! Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı
İşte 2019 otomobil kampanyaları ! Son gün 31 Ocak
İşte 2019 otomobil kampanyaları ! Son gün 31 Ocak
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
Antalya'daki hortum felaketinde ağır bilanço
Antalya'daki hortum felaketinde ağır bilanço
Aldatılan kadın kocasının sevgilisinin cinsel organına acı biber sürdü
Aldatılan kadın kocasının sevgilisinin cinsel organına acı biber sürdü
Sadece 1 imzayla 19 dairesi, 9 otomobilini kaybetti !
Sadece 1 imzayla 19 dairesi, 9 otomobilini kaybetti !
Araç sahiplerine müjde ! Benzine indirim geliyor
Araç sahiplerine müjde ! Benzine indirim geliyor
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 26 Ocak 2019 16:27

3 ülkeden krizi tırmandıracak Venezuela açıklaması

Almanya, İspanya ve Fransa, Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu başkan olarak tanıyacaklarını açıkladı.

3 ülkeden krizi tırmandıracak Venezuela açıklaması
A+ A-

İspanya, Fransa ve Almanya, 8 gün içinde Venezuela’da seçim kararı alınmazsa kendi kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’yu tanıma kararı aldığını belirtti. Öte yandan Venezuela gündemi ile toplanan Birleşmiş Milletler (BM) güvenlik konseyi bugün gerçekleşiyor.

İspanya, Fransa ve Almanya, 8 gün içinde Venezuela’da seçim kararı alınmazsa kendi kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’yu tanıma kararı alacaklarını ifade etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Venezuela’nın yasal devlet başkanı Nicols Maduro’ya genel seçim çağrısı yapması için ultimatom gönderdi.

İspanyol Başbakanı Sanchez, kardeş ülke olarak adlandırdığı Venezuela’da yıllardır ciddi problemlerin yaşandığını belirterek, ülkede temiz, demokratik ve şeffaf seçimlerin hemen yapılmasını istedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 8 gün içinde Venezuela’da seçim kararı alınmaması durumunda ülkesinin kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclisi liderini Juan Guaido’yu devlet başkanı olarak tanımak zorunda kalacağını dile getirdi.

Alman hükümet sözcü yardımcısı Martina Fietz ise "Venezuella halkı gelecekleri hakkında özgür ve güvenilir şekilde karar verebilmelidir. 8 gün içinde seçim kararı alınmazsa, Juan Guaido’yu Venezuela’da bu siyasi süreci uygulamak için ’geçici başkan’ olarak tanımaya hazırız” ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi Venezuela için toplanıyor
BM Güvenlik Konseyi ise bugün Venezuela’daki krizle mücadele etmeye çalışacak. Toplantıyı talep eden ABD tarafının isteğinin ise konseye Guaido’nun başkanlığını kabul ettirmek olduğu öngörülüyor. Bununla birlikte, Rusya ve Çin de bu kararın tamamen karşısında olduğu biliniyor.

venezuela , seçim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM