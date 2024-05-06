Dua okunmasına izin vermeyen nikah memuruna soruşturma

İzmir'de bir nikahta dua okunmasına izin verilmemesi sosyal medyada gündem olurken o nikah memuruna soruşturma açıldı.

Karşıyaka Belediyesine ait nikah salonunda bir aile nikahlarında dua edecekleri esnada nikah memuru tarafından mikrofonu alındı. Dua eden kişi mikrofonsuz devam edecekken nikah memuru tarafından müzik çalınarak duanın sesinin bastırıldığı görüntüler sosyal medyaya düştü.

'DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA' SUÇUNDAN SORUŞTURMA AÇILDI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Karşıyaka Belediyesine ait nikah salonunda gerçekleşen ve sosyal medyaya düşen bir aileye kendi nikahlarında dua edilmesine müsaade edilmeyerek dua eden kişiden nikah memurunun mikrofonu aldığı ve mikrofonsuz duaya devam edildiğinde ise müzik açılarak duanın sesinin bastırıldığına yönelik görüntülerle ilgili inceleme yaptı.

Nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında nikah memuru, ifadeye çağrıldı.