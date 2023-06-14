4'lü Suriye zirvesinin tarihi belli oldu
Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında gerçekleştirilecek Suriye konulu zirve 21 Haziran'da Astana'da yapılacak.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 'Suriye' konulu toplantı, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakan yardımcılarının katımıyla gerçekleştirilecek. Toplantı, 21 Haziran'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak.
DHA
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