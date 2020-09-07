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  3. 07 Eylül 2020 00:35

ABD askeri ''PKK'ya yardım edemeyeceğim'' diyerek ağladı

Terör örgütü PKK ve YPG'ye destek veren ABD'li komutanın görev süresi dolduğu için düzenlenen törende bir ABD'li asker, "PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye artık destek veremeyeceğim için çok üzgünüm" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

ABD askeri ''PKK'ya yardım edemeyeceğim'' diyerek ağladı
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Terör örgütlerine desteğini esirgemeyen ABD'nin görev süresi sona eren komutanı bir skandala daha imza attı. DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in sözcülük görevi sona erdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, veda konuşması sırasında ağladı.

Caggins aynı zamanda görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti. Görevi sona erdiği için ağlayan Amerikalı komutana, terör örgütü tarafından ödül verildi. Caggins, terör örgütüne destek veremeyeceği için çok üzüldüğünü söyledi.

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