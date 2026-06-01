  ABD-İran müzakerelerinde büyük kriz: Görüşmeler askıya alındı

İran basını, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları nedeniyle Tahran yönetiminin ABD ile tüm mesaj trafiğini kestiğini duyurdu.

Orta Doğu'da tansiyon her geçen saat biraz daha yükselirken, bölgedeki savaşın seyrini ve küresel ticareti derinden etkileyecek bir gelişme yaşandı. İran basınına yansıyan bilgilere göre; Tahran yönetimi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da aralıksız devam eden askeri operasyonları gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yürütülen dolaylı diplomatik mesaj trafiğini tamamen askıya aldığını duyurdu.

Bölgedeki diplomatik kanalların tıkanmasına giden süreç, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin sert uyarılarıyla başladı. İsrail'in özellikle Lübnan'ı hedef alan son saldırılarını kesin bir dille kınayan Arakçi, "ABD ve İran arasındaki ateşkes, tartışmasız bir şekilde Lübnan dahil tüm cephelerde bir ateşkestir" ifadelerini kullanarak Washington'a net bir kırmızı çizgi çizdi.

Arakçi'nin bu stratejik çıkışının hemen ardından İran medyasına konuşan ve adı gizli tutulan üst düzey bir kaynak, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki operasyonlarının derhal sonlandırılması talepleri karşılanana kadar ABD ile hiçbir "diyalog" zemininin oluşmayacağını teyit etti.

Ayrıca, İran ve müttefiklerinin misilleme amacıyla Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babül Mendeb Boğazı da dahil diğer cepheleri harekete geçirmeyi gündemlerine aldıkları aktarıldı.

 

İHA

