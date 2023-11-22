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ABD-Kanada sınırında patlama: Ölü ve yaralılar var

ABD-Kanada sınırında patlama: Ölü ve yaralılar var
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ABD-Kanada sınırındaki Rainbow Köprüsü’nde bir araçta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi. Patlama sonrası araçta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, köprü geçişlere kapatıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. 

VALİDEN AÇIKLAMA
New York Valisi Kathy Hochul yaptığı açıklamada, patlamayı doğrulayarak, "Kolluk kuvvetleri ve acil müdahale ekipleriyle görüşmek üzere Buffalo'ya gidiyorum ve daha fazla bilgi edindiğimde New Yorkluları bilgilendireceğim" dedi.

Patlamanın meydana geldiği köprü, Kanada’nın Ontario kenti ile ABD’nin New York kentini birbirine bağlıyor. Köprü ayrıca dünyaca ünlü Niagara Şelalesi’nin bulunduğu bölgede yer alıyor.

Etiketler ABD-Kanada sınır patlama
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