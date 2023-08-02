ABD Senatosu'nda silahlı saldırı alarmı: Bina tahliye edildi
ABD Senato binasında silahlı saldırgan olduğu şüphesiyle tahliye başlatıldı.
ABD Senato binasında silahlı saldırgan alarmı verildi. Herhangi bir silah sesi duylmadığı bildirilirken, binanın tahliye edildiği belirtildi. Polis ekipleri, bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken arama yapıldığı öğrenildi.
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