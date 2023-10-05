ABD: Suriye'de Türk SİHA'sını düşürdük

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'de TSK'ya ait bir SİHA'yı düşürdüklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Yasaklı bölgede olduğu için biz düşürdük, üzgünüz. Türkiye ile iletişim halindeyiz'' denildi.

Ankara'da 1 Ekim Pazar tarihinde İçişleri Bakanlığı'na yönelik 2 teröristtin bombalı saldırı girişimi sonrası Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG hedeflerine yönelik operasyonlarını artırdı. Birkaç gündür süren TSK'nın hava harekatlarının ardından bugün MİT tarafından da terör hedeflerine yönelik operasyon düzenlendi.

PENTAGON: TÜRK SİHA'SINI DÜŞÜRDÜK

Operasyon sırasında düşen bir SİHA'ya ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON)'dan açıklama geldi. Açıklamada bir Türk SİHA'sının ABD güçleri tarafından düşürüldüğü doğrulandı.

"ABD'NİN YASAKLADIĞI BÖLGEDEYDİ, ÜZGÜNÜZ"

İki ülke savunma bakanlarının olay sonrası telefonda görüştüğü kaydedilirken, "Sahadaki komutanlar risk görünce bu kararı aldı. ABD'nin yasakladığı bölgedeydi, üzgünüz, iletişim halindeyiz, Türkiye önemli bir NATO müttefiki" açıklamasında bulunuldu.

"İKİ ÜLKE ARASINDA GERGİNLİK YOK"

CNN Türk ve Hürriyet Washington temsilcisi Yunus Paksoy, CNN Türk canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Paksoy, olaya kaza gözüyle bakıldığını, iki ülke arasında gerginlik olmadığını ifade etti.



Paksoy'un açıklamaları şöyle:

•Türk SİHA’sı Amerikan askerlerinin sığınakta bulunduğu üsse 500 metreye kadar yaklaştı.



•ABD askerlerinin can güvenliği tehlikeye girdi, meşru müdafaa sebebiyle vuruldu.



•İki bakan konuştu, kaza yaklaşımı var. Arada gerginlik yok.



•Defalarca Üzücü vurgusu var, Türkiye değerli ve önemli müttefikimiz deniyor.



•Türkiye’nin PKK ile mücadelesine destek verildi, “asla sorgulamayız” dendi.