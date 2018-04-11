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  4. 11 Nisan 2018 21:27

ABD ''kıyamet günü'' uçağını havalandırdı !

Dünya çapında askeri uçuşları gösteren "CivMilAir" sitesi, ABD'nin "Kıyamet Günü" uçağını havalandırdığını bildirdi.

ABD ''kıyamet günü'' uçağını havalandırdı !
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Dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen 'CivMilAir' sitesi, ABD’nin 'kıyamet günü' uçağı olarak bilinen E-4B Nightwatch uçağını havalandırdığını bildirdi. Sitedeki haritadan uçağın Indiana eyaletinin hava sahasında bulunduğu görülüyor.

Sputnik'te yer alan habere göre E-4B Nightwatch (Gece Nöbeti) uçağı, ABD Hava Kuvvetleri’nin hizmetindeki Boeing 747-200 uçaklarının, olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ve donatılmış versiyonu.

E-4B Nightwatch, yakıt takviyesi alarak tam 1 hafta boyunca havada kalabiliyor. E-4B’nin üzerinde kurulan ekipmansa nükleer patlamanın zarar verici faktörlerinden korunmuş durumda.

Uçağın niçin havalandığı konusunda hala açıklayıcı bir bilgi verilmedi. Bu uçakların bazı yurtdışı seyahatlerde ABD Başkanı’na eşlik ettiği biliniyor.

kıyamet günü , uçak , abd
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