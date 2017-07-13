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  4. 13 Temmuz 2017 08:57

Trump, ABD'yi çalkalayan görüşmeye ne dedi ?

ABD Başkanı Donald Trump, oğlu Donald Trump Jr'ın bir Rus avukatla görüşmesinden haberdar olmadığını söyledi.

Trump, ABD'yi çalkalayan görüşmeye ne dedi ?
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, oğlunun başkanlık seçimleri öncesi bir Rus avukatla görüştüğünün ortaya çıkması hakkında konuştu.

Reuters haber ajansına konuşan Trump, "Oğlumun geçen yıl Rus avukatla yaptığı görüşmeden habersizdim, bunu yalnızca bir kaç gün önce öğrendim" dedi.

Rus avukatla görüştüğü için oğlunu suçlamadığını vurgulayan ABD Başkanı, "Sanırım pek çok kişi bu tarz bir toplantı düzenlerdi" ifadelerini kullandı.

Trump, Amerikan CNR kanalına verdiği röportajda da, Rusya'nın ABD seçimlerine olası müdahale iddialarına değindi.

Putin'in eski rakibi Hillary Clinton başkan olsaydı daha çok sevineceğini ifade eden Trump, “Ben büyük bir ordu insanıyım. Eğer Hillary kazansaydı, ordumuzun büyük bir kısmını yok ederdi ve enerjimiz çok daha pahalı olurdu. Bu yüzden Putin asıl benden hoşlanmaz. Ben ilk günden beri güçlü bir ordu istedim. Aynı zamanda enerji ücretlerini azaltmayı ve kendimize yetecek muhteşem bir enerji yaratmayı istedim. Putin, yeldeğirmenlerine sahip olmak isteyen Hillary'den hoşlanırdı. Çünkü böylece enerji fiyatları artacaktı. Yaptığım ve Putin'in tam karşıtı olduğu pek çok şey var.“ dedi.

PARİS’E GİDİYOR

Bu arada Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine Paris'e doğru yola çıktı.

Donald Trump ve eşi Melania Trump, başkent Washington'dan bindikleri özel uçakla Fransa'ya doğru yola çıktı. Başkan Trump, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacağı görüşmelerde Suriye'de işbirliği ve terörle mücadele gibi konuları ele alacak. Macron son yaptığı açıklamada, Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararı alan Trump'ın bu kararını değiştirmek için mücadele edeceğini söylemişti.

PUTİN’LE GÖRÜŞMESİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, G20 zirvesi için gittiği Almanya'da Rus lider Putin'le yaptığı görüşmeden bahsetti.

Amerikan CNR kanalına verdiği röportajında Trump, “Yüzyüze çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Bence harikaydı. Suriye'nin büyük bir bölümünde ateşkesi sağladık, hala da sürüyor. Daha önceki ateşkesler sürmemişti. Ama şimdi Trump'la Putin bir anlaşma yaptı ve bu tutuldu. Bu toplantıdan çıkan harika bir sonuç.” dedi.

Putin'le çok iyi anlaştıklarını da söyleyen Trump, “Hamburg'taki görüşmemiz 2 saat 15 dakika sürdü. Herkes bu kadar uzun sürmesine şaşırdı. Putin'le iyi anlaşıyor olmamız bence güzel bir şey. Muazzam kuvvetli nükleer gücümüz var. Bu yüzden bu tür yakın ilişki içerisinde olmamamız bana mantıklı gelmiyor.” şeklinde konuştu.

abd , donald trump