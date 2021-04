ABD'de hapishanede kan donduran görüntüler

Oklahoma Polis Departmanı tarafından cuma günü yayınlanan şiddet dolu video büyük yankı uyandırdı. Eyalet hapishanesinde çıkan olayda mahkumlar bir gardiyanı esir alarak saldırdı ve dövdü.

Oldukça kanlı olayların bulunduğu videoda çıkan olaylara son vermek için polisin olay yerine geldiği ve dizlerinin üzerine çökmüş durumda olan gardiyanın boğazına bıçak dayayan mahkum 34 yaşındaki Curtis Montrell Williams'ın vurularak öldürüldüğü görülüyor.

Williams'ın vurulmasıyla birlikte dengesini kaybederek merdivenlerden düşen gardiyan Daniel Misquez, olay yerindeki polisler tarafından kurtarıldı. Yetkililer gardiyanın hayati tehlikesi bulunmadığı açıkladı.

Williams bu yıl ABD'de hayatını kaybeden beşinci mahkum olurken olaydan sonra, hapishanelerdeki kötü koşulları ve güvenlik görevlilerinin mahkumlara sert müdahalesini protesto için bir dizi gösterici eylem yaptı.

Oklahoma polis şefi Wade Gourley, olay anına ait görüntüleri bilerek yayınladıklarını, olayda ya da hapishane ihmal olmadığının görülmesini istediklerini ve gelecekte de bu konudaki şeffaflığın devam ettirileceğini belirtti.

Mahkum Williams'ı vuran polisin 23 yaşında Coy Gilbert adlı bir çavuş olduğu ve 5 yıldır görev yaptığı açıklanırken, Gilbert'ın soruşturma devam ederken idari izne ayrıldığı da ifade edildi.

