ABD'de yüksek lisansa kabul edilen gençten babasına dava

İstanbul'da anne ve babası boşanmış olan bir genç, annesinin maddi durumunun yetersiz olduğunu belirterek lüks içinde yaşadığını iddia ettiği babasından eğitim masrafları için aylık 28 bin lira nafaka talep etti.

ABD'deki bir üniversitede yüksek lisansa kabul edilen 24 yaşındaki Doğukan A., ünlü bir finans firmasında genel müdür yardımcısı olarak çalışan babasından eğitim masrafları için aylık 28 bin lira iştirak nafakası talep etti.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; 24 yaşındaki Doğukan A., Tümay ve Altay A. çiftin tek çocuklarıydı. Çift, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Doğukan, İstanbul'daki bir Fransız lisesinden mezun oldu, İngiltere'de Bedfordshire Üniversitesi'nin Sporcu Diyetisyenliği Bölümü'ne girmeye hak kazandı.

4 YILLIK BÖLÜMÜ 3 SENEDE BİTİRDİ

4 yıllık bölümü 3 senede bitirerek 2019 yılında lisans bölümünden mezun olan genç adam, İstanbul'a annesinin yanına geri döndü.

GEORGE MASON ÜNİVERSİTESİ'NDEN YÜKSEK LİSANS HAKKI KAZANDI

İngiltere'de mezun olduğu bölümün Türkiye'deki denkliği için yüksek lisans yapması gerektiğini öğrenen Doğukan A., geçtiğimiz yıl 2022 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 251. sırada bulunan ABD'deki George Mason Üniversitesi'nden yüksek lisans hakkı kazandı.

BABASINDAN YARDIM İSTEMEYE ŞİRKETE GİTTİ

Annesinin maddi gücünün yetersiz olduğunu bilen Doğukan, Etiler'de bulunan ünlü bir finans firmasında genel müdür yardımcısı olarak çalışan babasından yardım istemek için şirkete gitti.

''HAKARET EDİLEREK ŞİRKETTEN KOVULDU'' İDDİASI

İddiaya göre; güvenlik, baba Altay'a haber verdiğinde ise, baba oğlunun ofise çıkmasına engel oldu, oğluna hakaretler ederek şirketten kovdu. Babasının kendisine olan ilgisiz tutumu sonrası eğitim masraflarını ödemeyeceğini duyan Doğukan, Aile Mahkemesine başvurdu.

BABASINDAN AYLIK 28 BİN LİRA MADDİ YARDIM TALEP ETTİ

Kabul edildiği ABD'deki üniversitenin okul masrafı, konaklama ve yemek gibi masrafları için babasından aylık 28 bin lira maddi yardım talep eden genç adam, ünlü bir şirkette lüks içinde yaşayan ve Etiler'de ikamet eden babasının bu masrafı karşılayabilecek olmasına rağmen yıllardır kendisine maddi veya manevi bir yardımda bulunmadığını ileri sürdü.

İKİ YILLIK EĞİTİM MASRAFI YAKLAŞIK 115 BİN DOLAR

Genç, babasından iştirak nafakası talep ederek yüksek lisans ücretinin iki yıl boyunca tutacağı yaklaşık 115 bin doların (2 milyon Türk Lirası) bir kısmının babası tarafından ödenmesini talep etti.