  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'den Irak ve Suriye'ye peş peşe saldırıalr

ABD'den Irak ve Suriye'ye peş peşe saldırıalr

ABD'den Irak ve Suriye'ye peş peşe saldırıalr
Güncelleme:

ABD, Ürdün'deki askeri üssüne düzenlenen saldırıya misilleme olarak Irak ve Suriye'deki hedeflere peş peşe hava saldırısı düzenledi.

ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık ilk kez bölgede saldırılar düzenlediğini açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Biden, 3 ABD askerinin öldüğü saldırının İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) destekli milis gruplarca gerçekleştirildiğini savundu ve söz konusu askerlerin cenaze törenine henüz katıldığını belirtti.

Bu saldırıya verecekleri karşılık konusunda, "Bu öğleden sonra benim talimatımla ABD ordusu, Suriye ve Irak'taki DMO ve ona bağlı milis gruplara ait hedefleri vurdu. Saldırıya bugün karşılık vermeye başladık, bu karşılık bizim seçtiğimiz zaman ve mekanlarda devam edecek." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ortadoğu'da askeri bir çatışma peşinde olmadığını kaydeden Biden, bununla birlikte Amerikan askerlerini hedef alanlara karşılık vereceklerini vurguladı.

"BOMBARDIMAN UÇAKLAR DA KATILDI"

Saldırılarda ABD'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da yer aldığı ve 125'ten fazla güdümlü bombanın kullanıldığı belirtilen açıklamada, hedeflenen bölgelerde kumanda ve kontrol merkezlerinin, roket ve füzeler ile insansız hava araçlarının vurulduğu ifade edildi.

ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.

Amerikan askerlerinin öldüğü saldırıyla ilgili o gerçek ortaya çıktı! Dikkat çeken ABD İHA'sı detayı
ABD yönetimi, söz konusu saldırıya karşılık olarak çok katmanlı ve zamana yayılmış şekilde saldırılar düzenleyeceğini ve İran destekli grupların hedef alınacağını açıklamıştı.

 

Etiketler abd bombardıman ırak suriye hava saldırısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi Kutuplar değil Türkiye! -30 derecede tüm şehir dondu Kutuplar değil Türkiye! -30 derecede tüm şehir dondu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel seçim startını verdi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel seçim startını verdi Hakkari'de deprem! Çevre iller de sarsıldı Hakkari'de deprem! Çevre iller de sarsıldı Bankaların ilk evim konut kredisi faizleri belli oldu Bankaların ilk evim konut kredisi faizleri belli oldu Adana'da korkutan deprem Adana'da korkutan deprem Galatasaray - Samsunspor maçıyla ilgili skandal iddia Galatasaray - Samsunspor maçıyla ilgili skandal iddia Rocky efsanesi hayatını kaybetti Rocky efsanesi hayatını kaybetti