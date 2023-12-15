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ABD'den Türkiye'ye F-16 mesajı

ABD'den Türkiye'ye F-16 mesajı
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD yönetimi olarak Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını destekledikleri belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesini değerlendirdi.

Kirby, iki liderin görüşmesinde, Gazze'deki son durumu ve İsrail-Filistin meselesini ele aldıklarını, ayrıca İsveç'in NATO üyelik sürecini de konuştuklarını belirtti.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin de yorum yapan Kirby, "(Türkiye'ye yönelik) F-16'ların modernizasyonu programını desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştüErdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştüGüncel

 

AA

Etiketler abd türkiye f-16 satışı
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