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  3. 27 Ağustos 2020 11:22

ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle ABD vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat planlarını gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulunurken, ''Türkiye'de terör tehdidinin azaldığını'' duyurdu. 

ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın küresel seyahat uyarısında  Türkiye’ye seyahat etmeyi düşünenlerin koronavirüs salgını sebebiyle, seyahat edecek vatandaşlara yeniden değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Bakanlık tarafından yayımlanan uyarıda, "Yurt dışında yaşayan ABD vatandaşları uluslararası seyahatten kaçınmalıdır." ifadesi kullanıldı.

TERÖR TEHDİDİ AZALDI

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısında  12 il için "terör tehdidi" gerekçesiyle konulan 3 kodu kaldırıldı. Açıklamada ayrıca ABD vatandaşlarına terör nedeniyle Şırnak, Hakkari illeri ile Suriye sınırı çevresindeki 10 kilometre mesafe içerisinde herhangi bir noktaya gitmemeleri uyarısı yapıldı. Seyahat uyarısında Türkiye'deki terör tehdidinin azaldığı da ifade edildi. 
 

DHA

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abd , türkiye , seyahat uyarısı
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