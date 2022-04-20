AB'den Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosuyla ilgili açıklama

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanacak petrol ve doğalgaz yaptırımıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara ek olarak petrol ve doğal gaz konusundaki gelişmeler de tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin son gelişmeler sonrasında nasıl bir tavır alacağı merak edilirken AB'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'da yeniden kontrolün sağlandığı Borodyanka kentini ziyaret ettikten sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü ve ortak basın toplantısı düzenledi.

"BUNLARIN HEPSİ SUÇ, CEZALANDIRILACAKTIR"

"Bunlar vahşet. Bunların hepsi suç. Cezalandırılmalıdır. Cezalandırılacaktır." diyen Michel, Ukrayna'yı desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını çünkü Ukrayna'nın zaferini istediklerini dile getirdi.

Michel, AB'nin Ukrayna'nın yanında olacağına dair teminat verdiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar birçok somut tedbir kararı aldık. Bu yeterli değil ve bu yüzden Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için sürekli çalışıyoruz." diye konuştu.

UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİ

Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda Michel, AB içinde üyelik süreciyle ilgili farklı fikirler olduğunun "bir sır olmadığını " ifade ederek, bunun yasal ve aynı zamanda siyasi süreç olduğunun altını çizdi.

Michel, AB Komisyonunun görüşünü haziranın sonunda açıklaması gerektiğini belirterek, kendisinin de bu gerçekleştiği anda değerlendirme sürecini başlatacağını söyledi.

RUSYA'YA PETROL VE DOĞAL GAZ AMBARGOSU

Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosu konusunda Michel, "bunun er ya da geç kararlaştırılacağından şahsen emin olduğunu çünkü AB'nin Rusya'ya enerji bağımlılığını durdurmak konusunda kararlı olduğunu" kaydetti.