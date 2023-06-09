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AB’den Schengen vizesinde ret oranındaki artışa ilişkin açıklama

AB’den Schengen vizesinde ret oranındaki artışa ilişkin açıklama
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AB Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, Schengen vizesi başvurularına yönelik ret oranındaki artışlara ilişkin açıklama yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, günlük basın toplantısında Türkiye'den Şengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranında artışın nedenleriyle ilgili soruyu da yanıtladı.

Anita Hipper, "Açıkça söylemeliyim ki; bu anlamda Türkiye ile ilgili özel bir durum söz konusu değil" dedi.

Hipper diğer yandan Kovid-19 salgını nedeniyle vize değerlendirme süreçlerinde gecikmelerin yaşandığını belirterek, "Talep şimdilerde yeniden artıyor. Bu, bazen vize prosedürlerini de etkileyebilir. Ancak yeniden belirtmek isterim; bu, Türkiye'ye özgü bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Üye ülkelerin yetkisi dahilinde
AB'nin sorunun çözümüne ilişkin herhangi bir girişimi olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine Hipper, vize değerlendirmelerinin her zaman bireysel bazda yapıldığını, üye ülkelerin sorumluluk ve yetki alanında olduğunu belirtti.

2022'de Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularının yüzde 15'i reddedilirken bu oran, bu sene yüzde 50 civarına yükselmişti.

Etiketler ret Schengen vize artış
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