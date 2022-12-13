ABD'nin serbest bıraktığı ''Ölüm Taciri'' siyasete atıldı

ABD'nin mahkum takası kapsamında serbest bıraktığı ''Ölüm Taciri'' lakaplı silah tüccarı Viktor Bout, siyasete atıldı.

Kremlin yanlısı Liberal Demokrat Parti'nin (LDPR) lideri Leonid Slutsky, Bout'u partinin saflarına kabul etti. Slutzky, “O günümüz Rusya'sının mücadele sembolü haline gelen cesur bir adam” dedi

Bout, Moskova’ya vardıktan sonra ilk olarak RT Haber ajansından gazeteci Maria Butina ile bir araya gelmişti. ABD’de yaşadığı süreci anlatan Bout, Kremlin yanlısı gazeteciye Putin’i her zaman desteklediğini ve hücrede kaldığı süreçte Putin’in fotoğrafını duvara astığını söyledi.

Bout, Butina'ya "Rus olduğum ve Putin bizim başkanımız olduğu için gurur duyuyorum" dedi. Ukrayna'daki savaşa da değinen Bout, "Kazanacağımızı biliyorum." çıkışında bulunmuştu.

‘BECERİLERİM OLSA SAVAŞIRDIM’

Rusya askeri istihbarat servisiyle şüpheli bağlantıları olan emekli bir Sovyet pilotu olan Bout, "gerekli becerilere" sahip olsaydı ön cephede savaşmak için gönüllü olacağını söyledi.

Rus devlet kontrolündeki medya organları tarafından sürekli olarak meşru bir iş insanı olarak gösterilen 56 yaşındaki Bout, 2008'de Tayland'da on milyonlarca Dolar değerinde silah sattığı suçlamasıyla tutuklanmıştı. 14 yıldır ABD’de cezaevinde tutulan Bout 10 aydır Rusya'da uyuşturucu suçlamasıyla tutuklu olan WNBA yıldızı Brittney Griner ile takas edilmişti.

WAGNER’İN KURUCUSUNDAN TEBRİK

Bout'un LDPR üyesi olma kararı, isteğinin bir parlamento koltuğu olabileceği yönündeki spekülasyonları ateşledi. Ancak bir zamanlar "Ölüm Taciri" olarak anılan Bout, gazetecilere verdiği demeçte, herhangi bir seçime katılmak gibi acil bir planı olmadığını söyledi.

Bout’un siyasete girmesi, Wagner Group'u kuran Rus oligark ve Putin'in yakın arkadaşı Yevgeny Prigozhin tarafından memnuniyetle karşılandı.

Liberal Demokrat Parti kurulduğu 1991'den beri katı ve aşırı milliyetçi bir ideolojiyi benimsiyor. Rusya'nın eski Sovyetler Birliği ülkelerini yeniden ele geçirmesini talep ediyor.