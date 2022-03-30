Abramovich Zelenski'nin mektubunu Putin'e götürmüş! Rus liderin tepkisi sert oldu

Rus oligark Roman Abromovich'in Ukrayna lideri Zelenski tarafından yazılan bir mektubu Putin'e götürdüğü öne sürüldü. Bu duruma sinirlenen Rus liderin mektubu çöpe attığı ortaya çıktı.

The Times of London'da yer alan habere göre; Rus oligark Roman Abramovich bu ayın başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Abramovich'in Moskova'daki görüşmede Putin'e Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yazdığı bir mektubu ilettiği öne sürüldü.

Mektupta Zelenski'nin iki ülke arasında barış istediği belirtildi. Notta, ayrıca Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşı sona erdirmek için Zelenski'nin kabul edeceği şartlar sıralandı.

PUTİN: ONA NOTUNU ÇÖPE ATACAĞIMI SÖYLE

Ancak, iddiaya göre Putin, Abramovich’ten Zelenski’ye “notu çöpe atacağını” söylemesini istedi.

"ABRAMOVİCH'İ YAPTIRIM LİSTESİNE ALMAYIN"

Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde Zelenski'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği öne sürülmüştü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde Rus milyarder Abramovich'in Zelenski ile Biden arasındaki görüşmelerde konu edildiği aktarıldı.

Buna göre Zelenski, Putin'le arasında arabuluculuk yapabilme potansiyeli dolayısıyla ABD'den Abramovich'i yaptırım listesine almamasını istedi. Beyaz Saray bunun üzerine yaptırım listesini hazırlayan Hazine Bakanlığına ulaşarak listede Abramovich'in ve şirketlerinin yer almamasını sağladı.

AB ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınan Abramovich'in ABD'nin yaptırım listesinde yer almamasının Zelenski'den Biden'a gelen bu taleple ilişkili olduğu kaydedilen haberde, Abramovich'in halihazırda böyle bir arabuluculuk görevi üstlenip üstlenmediğinin ise bilinmediği belirtildi.

DOLMABAHÇE'DEKİ GÖRÜŞMEYE KATILDI

Son olarak Abramovich, dün İstanbul Dolmabahçe'de yapılan barış görüşmelerinde de görüldü. Kremlin'den yapılan açıklamada, Abramovich'in heyetin resmi üyesi olmadan görüşmelere katıldığı bildirildi.