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Sağanaklar fena vuracak; çamur yağmuru bekleniyor

Sağanaklar fena vuracak; çamur yağmuru bekleniyor
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Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceği duyurulurken, çok sayıda ilimiz için toz taşınımı, sağanak yağış ve çamur yağmuru beklendiği belirtildi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu (Eskişehir), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ananadolu bölgesinde yer toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: İç Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

27 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

27 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

27 Nisan Cumartesi hava durumu haritası

28 Nisan Pazar hava durumu haritası

29 Nisan Pazartesi hava durumu haritası

30 Nisan Salı hava durumu haritası

1 Mayıs Çarşamba hava durumu haritası

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