  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Adana'da petrol aranmasına izin çıktı

Adana'da petrol aranmasına izin çıktı

Adana'da petrol aranmasına izin çıktı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı`na (TPAO), Adana`da bulunan 46 bin 148 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adana'da petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TPAO'ya, 46 bin 148 hektar yüz ölçümüne sahip saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı. 

Etiketler adana petrol dünya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antalya'daki zirveden barış çıkmadı: Ukrayna ve Rusya'dan flaş açıklama
LPG'ye zam, benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Altın fiyatları için tüm beklentileri alt üst edecek tahmin
Kadın doktordan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert ''Giderlerse gitsinler'' yanıtı
AK Parti ve MHP'den tepki çeken ret! Muhalefet önerdi, iktidar reddetti
Uzun bir yaşamın sırrı onda saklı! Ömrü en az 10 yıl uzatıyor
''Çiller ile görüştüm, bana partinin başına geçmek istedi''
Defne Samyeli'den transparan şov! Kalça dekolteli elbisesi olay oldu
Kar perisi İstanbul'da! Tüm şehir masal diyarına döndü
Altın uçuşa geçti! İşte altın, Dolar, Euro'da son durum