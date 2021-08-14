Afganistan Cumhurbaşkanı: ''Vatanı savunmaya devam edeceğim''

AK Parti iktidarı sel ve yangınlar için para toplarken AK Partili belediye bakın ne yaptı

İçme suyu hattından çıkan ''şey'' şoke etti

Bilim Kurulu üyesi açıkladı; yüz yüze eğitimin masadaki ilk kuralı belli oldu

Kastamonu'ndaki felaketin sebebi bu mu ? Haritaya göre göz göre göre felaket!