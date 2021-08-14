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Afganistan Cumhurbaşkanı: ''Vatanı savunmaya devam edeceğim''

Afganistan Cumhurbaşkanı: ''Vatanı savunmaya devam edeceğim''

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Etiketler afganistan eşref gani taliban
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