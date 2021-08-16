Afganistan'dan kaçan Eşref Gani'nin uçağı düştü mü?

Özbekistan'ın Surhanderya bölgesinde Afganistan'a ait bir uçağın düştüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Özbekistan'ın Surhanderya bölgesinde Afganistan'a ait bir uçağın düştüğü iddia edildi.

Reuters'ın son dakika koduyla duyurduğu haberde, Özbek medyasına dayandırılan haberlerde, jetin içinde iki kişinin olduğu bilgisine yer verildi

Özbekistan’da yayın yapan Gazeta.uz haber portalında, dün gece Özbekistan’ın Afganistan ile sınırındaki Surhanderya bölgesinde Afgan silahlı kuvvetlerine ait uçağın düştüğü öne sürüldü.

Haberde, kazada uçakta bulunan iki Afgan askerinin yaralandığı ve Tirmiz’deki hastaneye kaldırıldığı, söz konusu kişilerin paraşütle atlamış olabileceği belirtildi. Özbekistan ordusu da ülkenin sınırına yakın bölgede Afgan uçağının düştüğünü doğruladı.

Afganistan'ın Özbekistan ile sınırındaki Mezar-ı Şerif'in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından, Afgan sınır koruma birliklerinde görevli toplam 84 asker dün gece sınırı ihlal ederek Özbekistan'a geçmiş ve bazı basın organları eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'un da Özbekistan'a geçtiğini ileri sürmüştü.

​​​​​​​Özbekistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen ay Afganistan ile sınırını geçici olarak kapatmış ve Afgan vatandaşlarına vize verilmesini askıya almıştı.

Afganistan ile 144 kilometre sınırı bulunan Özbekistan'a daha önce Taliban'ın saldırılarından kaçan 100'den fazla Afgan asker sığınmıştı.

AFGAN CUMHURBAŞKANI KAÇTI

Masada kavga devam ederken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin 'kan dökülmesini engellemek için' açıklamasının ardından uçağa binerek kaçmasına tepkiler, çığ gibi büyüdü. Gani, daha önce yaptığı açıklamada, Taliban'a karşı cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini söylemişti.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeye geldiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediği kaydedildi. Açıklamada, Tacik tarafına bu yönde herhangi bir talebin de iletilmediği ifade edildi.

Alman basınında yer alan iddialara göre, Gani'nin Özbekistan'a gitttiği öne sürülmüştü.

"GANİ NAKİT DOLU ARABAYLA KAÇTI"

Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında, dün uçağa binerek ülkeyi apar topar terk eden Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin nakit dolu arabalarla ülkeden kaçtığı öne sürüldü.

Rusya Büyükelçiliği sözcüsü Nikita Ishenko, "Rejim çökünce Ghani'nin Afganistan'dan kaçma şekli en belirgin şekilde karakterize ediliyor: Dört araba para doluydu, paranın bir kısmını bir helikoptere koymaya çalıştılar ama yapamadılar, para pistte kaldı" dedi.