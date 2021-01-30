Afrin'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı.

Dükkanların yer aldığı ve sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgede meydana gelen patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Olay yerinde gelen sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı aktarıldı.

MSB'DEN AÇILAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı da saldırıyla ilgili açıklama yaptı. MSB yaptığı açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin kent merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Sanayi Sitesinde gerçekleştirdikleri bombalı terör saldırısıyla 5 masum sivilin canına kıydı, 22 sivili de yaraladı." ifadelerine yer ver.