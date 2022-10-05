Akıl almaz iddia: ''Polis ölen genç kızın cansız bedenini çaldı''

İran'da Mahsa Amini'nin ahlak polisitarafından gözaltına aldıktan sonra şüpheli ölümüyle ilgili protestolar sürerken, İran polisinin protestolarda hayatını kaybeden bir genç kızın cansız bedenini çaldığı iddia edildi.

İran’da Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan protestolarda hayatını kaybeden 16 yaşındaki bir genç kızın cesedinin İranlı yetkililer tarafından “çalınarak” gizlice gömüldüğü haberi tartışma yarattı.

Tahran'da geçen ay başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü, ülkenin dört bir yanında protestoların patlak vermesine yol açtı. Gösterilerde çok sayıda kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de gözaltına alındı.

Nika, 20 Eylül’de katıldığı gösteri sonrası ortadan kaybolmuş, cansız bedeni günler sonunda bulunmuştu.

Gösterilerde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Nika Şekarami'yle ilgili bir haber ise büyük tartışma yarattı. BBC Farsça'nın haberine göre İranlı güvenlik görevlileri genç kızın cansız bedenini ailesinden “çaldı”. BBC'ye konuşan kaynaklar, ailesinin pazartesi günü defnetmeyi planladığı Nika'nın cesedini kaçıran İranlı yetkililerin genç kızı uzaktaki başka bir köye gizlice gömdüğünü söyledi.

Nika, Tahran'da 20 Eylül'de katıldığı protestolarda ortadan kaybolmuş, ailesi genç kızın cesedini 10 gün sonra bir gözaltı merkezinin morgunda bulmuştu. 16 yaşındaki kız bir arkadaşına gönderdiği son mesajda polisin kendisini takip ettiğini belirtmişti.

Genç kızı memleketleri Huramabad'da gömmeye karar veren acılı aile, kızlarının cansız bedeninin ortadan kaybolmasıyla şok yaşadı. Sonunda güvelik güçlerinin kızın naaşını kaçırıp Vesiyan köyüne gizlice gömdüğü anlaşıldı.

Olay, sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken ailenin köyünde yüzlerce kişi hükümet karşıtı sloganlarla genç kızın naaşının kaçırılmasını protesto etti. Gösteride, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e atıfla “Diktatöre ölüm” sloganları atıldı.

‘YETKİLİLER, CESETLERİ ŞANTAJ MALZEMESİ YAPIYOR’

Genç kızın teyzesinin de olayla ilgili sosyal medya mesajları nedeniyle evine düzenlenen baskında gözaltına alındığı ve ölümle tehdit edildiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre İran devleti, protestolarda ölenlerin cansız bedenlerini ailelerini susturmak için “şantaj malzemesi” olarak kullanıyor.

21 Eylül'de Tahran yakınlarındaki bir gösteride vurularak ölen 22 yaşındaki Hadis Necefi'nin cansız bedeninin de ailesine teslim edilmediği, polisin genç kadının ailesini “kızlarının kalp krizinden öldüğünü söylemeleri” için tehdit ettiği belirtiliyor.