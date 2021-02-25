  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 25 Şubat 2021 16:57

Aliyev: Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'da bugün yaşanan olaylara ilişkin ''Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı'' dedi.

Aliyev: Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı
A+ A-

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'da bugün yaşanan ordunun  Başbakan Nikol Paşinyan'a yaptığı istifa çağrısı ardından başlayan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Aliyev, şehit aileleri ve gazilere daire takdim töreninde yaptığı konuşmada, Ermenistan'da neredeyse her gün iç çatışmaların yaşandığını, demokrasi ilkelerinin hiçe sayıldığını  kaydetti.  Aliyev açıklamasında "Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı. Onları bu duruma sokan liderleridir, hem ülkeyi 20 yıl yöneten Koçaryan-Sarkisyan rejimi hem de onlardan sonra gelen yönetim" ifadelerine yer verdi. 

Ermenistan karıştı! Ordu Paşinyan'ın istifasını istediErmenistan karıştı! Ordu Paşinyan'ın istifasını istedi

Ermenistan'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar karıştıErmenistan'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar karıştı

Türkiye'den Ermenistan'daki darbe girişimi için ilk açıklamaTürkiye'den Ermenistan'daki darbe girişimi için ilk açıklama

Rusya'dan Ermenistan açıklamasıRusya'dan Ermenistan açıklaması

 

DHA

azerbaycan , ermenistan , darbe girişimi , aliyev
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM