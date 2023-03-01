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Almanya'da dönere zam krizi, hükümet açıklama yaptı

Almanya'da dönere zam krizi, hükümet açıklama yaptı
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Döner fiyatlarının artmasına tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısı, "Lütfen Bay Scholz, döner fiyatlarını düşürün" diye yazdı.

Almanya'da popüler yemekler arasında yer alan döner fiyatlarının artması, sosyal medyada tepkileri beraberinde getirdi. Eleştirilerin ardından Almanya hükümetinin resmi Instagram hesabından açıklama yapıldı. Döner fiyatlarının, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte artan maliyetler nedeniyle yükseldiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde hükümetin Instagram hesabında yayınlanan açıklamada, "Federal hükümet, küçük girişimcilere yakıt fiyatı indirimi konusunda yardımcı oluyor. Dönerciler gibi. Bunun sonucunda döner ucuzlayacak mı? Bu henüz kesin olarak söyleyemeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Bir Instagram kullanıcısı, "Lütfen Bay Scholz, döner kebap fiyatlarını düşürün. Bir döner için 9 euro ödüyorum ve organik bile değil" dedi. Başka bir kullanıcı ise, "Bir öğrenci olarak her gün döner kebap almak neredeyse imkansız. Bu yüzden sizden indirim yapmanızı istiyorum" diye yazdı.

Etiketler döner döner fiyatları almanya açıklama hükümet
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