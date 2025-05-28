Otomotiv devi, 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor

ABD'li otomotiv devi Ford, güvenlik sorunu nedeniyle 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor.

ABD'li otomotiv devi Ford Motor, 1 milyondan fazla aracını iki güvenlik sorunu nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre, 1 milyon 75 bin 299 Ford aracının geri görüş kamerasının araç geri vitesteyken görüntünün gecikmesine, donmasına veya görülmemesine neden olabilen bir yazılım tespit edildi.

Ayrıca Ford 4 bin 497 aracını da yanlış takılmış ön üst kumanda kolu nedeniyle geri çağıracak.

Reuters