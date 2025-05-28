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Otomotiv devi, 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor

Otomotiv devi, 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor
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ABD'li otomotiv devi Ford, güvenlik sorunu nedeniyle 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor.

ABD'li otomotiv devi Ford Motor, 1 milyondan fazla aracını iki güvenlik sorunu nedeniyle geri çağırma kararı aldı. 

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre, 1 milyon 75 bin 299 Ford aracının geri görüş kamerasının araç geri vitesteyken görüntünün gecikmesine, donmasına veya görülmemesine neden olabilen bir yazılım tespit edildi.

Ayrıca Ford 4 bin 497 aracını da yanlış takılmış ön üst kumanda kolu nedeniyle geri çağıracak.

 

Reuters

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Etiketler abd ford otomobil geri çağırma geri görüş kamerası
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