Otomotiv devi, 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
ABD'li otomotiv devi Ford, güvenlik sorunu nedeniyle 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor.
ABD'li otomotiv devi Ford Motor, 1 milyondan fazla aracını iki güvenlik sorunu nedeniyle geri çağırma kararı aldı.
İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre, 1 milyon 75 bin 299 Ford aracının geri görüş kamerasının araç geri vitesteyken görüntünün gecikmesine, donmasına veya görülmemesine neden olabilen bir yazılım tespit edildi.
Ayrıca Ford 4 bin 497 aracını da yanlış takılmış ön üst kumanda kolu nedeniyle geri çağıracak.
Reuters
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol